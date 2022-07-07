Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: “Bu tesis bir günde 500 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip”

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışları devam ederken Pursaklar Belediyesi bir taraftan da bayram öncesinde deneme kurban kesimi yapıyor. İlçede bulunan hayvan kesim tesisinin Kurban Bayramı’na hazır olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Bu tesis bir günde 500 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip” dedi.

Pursaklar Belediyesi, kurban satış ve kesim tesisinde her yıl Kurban Bayramı öncesi deneme kesimi yapıyor. Kesilen kurbanların ise ilçedeki yetim çocuklar için sucuk yaptırımında kullanıldığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Üç yıl önce yapmıştık biz bu tesisi. Bu tesisi yaparken en ince ayrıntısını düşündük. Bir taraftan kurbanın bir ibadet olduğunu bir taraftan da bu ibadeti yerine getirenlerin gönül rahatlığıyla hijyenik bir ortamda eziyet çekmeden ibadetlerini yapmış olmalarını arzuladık. Bugün de deneme kesimi yaptık. Her yıl Kurban Bayramı’ndan birkaç gün önce ilçemizde bulunan yetim çocuklara sucuk yaptırmak üzere birkaç tane kurban keseriz. Bir taraftan o gün hizmet verecek olan personelimiz prova yapmış olur bir taraftan da eksiklerimizi görmüş oluruz” diye konuştu.

“Bu tesis bir günde 500 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip”

Tesisin 24 saat kamera sistemiyle izlendiğini vurgulayan Çetin, “Bu tesis çok modern bir tesis ve 24 saat kamera sistemiyle izleniyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü de buraya gelemeyip vekalet verenler kendi kurbanlarını ‘seyret.pursaklar.bel.tr’ adresinden canlı yayında izleme şansına sahipler. Bu tesis bir günde 500 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip. Hemen arka tarafta da satış alanları var. Yani arka tarafta kurbanlarını alıyorlar, ön taraftan da bir sıra numarası alıp ibadetlerini yerine getiriyorlar. Tertemiz hijyenik bir ortamda etlerini teslim almış oluyorlar” dedi.

“Piyasaya göre ucuza almış olduk”

Kesim alanının hemen arkasında bulunan kurban satış alanında pazarlığa tutuşanlar ise hem pazarlıklarını yaptı hem de güldüren anlara sebep oldu. Pazarlık sonrası kurbanını satın alan Mesut Aydın, “Pazarlık çok güzel geçti. Sağ olsun arkadaşlar da çok yardımcı oldular abilerine. Biz 26 bine aldık. Aslında piyasaya göre ucuza almış olduk. Milletin anlattığı gibi aşırı pahalı da değil. Çok sakin de değil herkes malının yüzde seksenini satmış” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık hayvan satışının bu sene büyükbaş hayvanlardaki kilo aralığının 300-500 kilogram arası olduğunu belirten Kurban satıcısı Mehmet Ceyhan ise, “İşletmemizde 300 kilograma kadar hayvanlarımız mevcut. Bizim elimizdeki hayvanlar hep 750-800 kilogramdı. Bu sene insanların talebi öyle olmadı. Genelde 300 kilogram ve 500 arası hayvanlar tutuldu. Çok şükür hayvanlarımızı da sattık” dedi.