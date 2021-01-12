PTT’nin çevre dostu elektrikli araçları Adalar’da hizmete başladı

PTT’nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul’un Adalar ilçesinde kullanılmaya başlandı. Araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi.

Türkiye’nin köklü kurumlarından biri olan PTT, İstanbul’un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygulamayı devreye aldı. Çevre dostu araçları kullanmaya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT, 3 tekerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle dağıtım çalışmalarına başladı. Uygulama sayesinde vatandaşların posta gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma sahip bu araçlarla adreslerine daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor.

“Çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz”

PTT’nin yeni uygulaması ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, “Çevre dostu elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.