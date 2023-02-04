PTT AVM’de lisanslı olmayan cinsel destek ürünü satılması meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Erkan Aydın, meclise verdiği soru önergesiyle, PTT AVM üzerinden satılan cinsel güç arttırıcı ürünleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Eczacı Milletvekili Erkan Aydın, PTT AVM’de, internette satışı yasak ilaçların satıldığına dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı’nın bu yasal olmayan duruma müdahale etmesini istedi.

İnternetten ilaç satışı yapılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini, ağır sağlık problemlerine yol açtığını ve sonu ölüme varan zararlar verdiğini kaydeden Erkan Aydın, ilaçların hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında kullanılması şartken, tüm ikazlara rağmen çoğu internet sitesinde kontrolsüz ve lisansız ürün satışı yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da internetten ilaç satışının yasak olduğu ve satışının yapılamayacağı 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24’üncü Maddesi’ni hatırlatan Erkan Aydın, şunları söyledi:

“Kanunda belirtildiği üzere; sağlık ile alakalı ürünlerin ve ilaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Ancak internet üzerinden herkesin çevrimiçi alışveriş yapabildiği sitelerden sadece biri olan ve kendilerini ‘Türkiye’nin En Güvenilir Alışveriş Merkezi’ olarak tanımlayan PTT AVM’de de satışı yasak ilaçlara rastlamak mümkün. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün iştirak şirketi olan e-ticaret sitesi pttavm.com, üzerinden cinsel ilişki öncesinde kullanılan güç artırıcı ürünler satılıyor. Bu ürünler çoğu zaman dolaşım sistemi ve kalp rahatsızlıklarına hatta kalp krizlerine yol açabiliyor. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımız bu sitelerdeki ürünleri denetliyor mu”.

Erkan Aydın birçok kişinin olumsuz etkilendiği bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde ulaşımının bir an evvel Ticaret Bakanlığı tarafından satışının engellenmesini talep etti.