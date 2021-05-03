Prof.Dr. Uysal için Karabük’te gıyabi cenaze namazı kılındı

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal için Karabük’te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karabük Üniversitesi’nin kurucu Rektörü Prof.Dr. Burhanettin Uysal tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili olarak görev yapan Uysal için kentte gıyabi cenaze töreni düzenlendi. KBÜ Camii’nde okunan Kuran-ı Kerim’in ardından ikindi namazına müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından Uysal için saf tutan cemaate gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze törenine akademisyenler ve öğrenciler katıldı.