Prof. Turan, Batı Trakya’yı anlattı

‘Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’ adlı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ömer Turan, Batı Trakya’da geçmişten günümüze kadar yaşanan olayları değerlendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın iştirakiyle Ördekli Kültür Merkezi’nde tertip edilen söyleşiye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu söyleşide dinleyiciler sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek programı takip etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan, söyleşide Batı Trakya’nın tarihini, Türklüğünü ve Balkanlar içerisindeki yerini anlattı.

107 yıl önce Gümülcine’de beyaz, siyah ve yeşil renklerden oluşan, üzerinde ay yıldız bulunan bir bayrağın göndere çekildiğini belirten Prof. Dr. Ömer Turan, “Allah, kimseyi azınlık yapmasın. Batı Trakya Türklüğü, o topraklardan Türk bayrağının çekilmesinden beri mahzun ve kederli. Üzerinden bir asır geçmesine rağmen orada Türklüğü ve Müslümanlığı ile gurur duyan, tarihine sahip çıkan bir topluluk var. Bu durum oldukça önemli. Batı Trakya Türklerinin kendi kimliklerini açıkça ifade edebilmeleri, Türklüklerini haykırabilmeleri, dinlerini serbest bir şekilde yaşayabilmeleri en temel insan hakkıdır. Avrupa Birliği sürecinde bunun geçekleşmesini temenni ediyorduk fakat o da olmadı. Bizler, Batı Trakya Türklerinin bu meselenin peşini bırakmayarak, varlığını her daim sürdüreceğine inanıyoruz. Ayrıca pandemi sürecinin ardından böylesine ciddi bir konuyu gündeme getiren Osmangazi Belediyesi’ni kutluyorum” dedi.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan’a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Söyleşinin ardından Prof. Dr. Turan, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

Fetih Müzesi’nde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ömer Turan, “Yıllar önce yaptığım yurtdışı gezileri esnasında bizde niye böyle bir müze yok diye hep hayıflanıyordum. Ülkemizde böylesine önemli bir eserin yer aldığını görmek beni çok heyecanlandırdı. Bu müze ciddi anlamda bambaşka. Bugüne kadar gördüklerim arasında en güzeli. Kubbe bölümüne çıktığınızda bir devrin sonu, bir devrin başlangıcı, umut, aşk, tabiat, toprak, bahar gibi birçok güzelliği görebilirsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu müze diğer şehirlerimize örnek olur” diye konuştu.