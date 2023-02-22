Prof. Dr. Samet Arslan artçı depremler konusunda uyardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da yaşanan 6,4 ve 5,8’lik depremlere ilişkin konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, “Bu büyüklükte artçı depremin olması normal ve beklenebilecek bir durum” dedi.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından Hatay merkezli olarak iki artçı sarsıntı daha meydana gelmişti. Hatay’da yaşanan artçı depremin ardından önceki depremden dolayı yorgun olan binalar yıkılmış ve can kayıpları meydana gelmişti. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, artçı depremlerle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

“Bu büyüklükte artçı depremin olması normal ve beklenebilecek bir durum”

Önemli olan noktanın depremin büyüklüğü olduğuna dikkati çeken Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan “Aslında artçı ya da bağımsız deprem olması çok da bizim için önemli değil. Depremin büyüklüğü bizim için önemli. Genel olarak baktığımız zaman Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7.7’idi. Bunun bir puan altı yani 6.7 seviyesine kadar olan bu bölgedeki aynı fay hattı üzerinde olan depremler artçı depremler olarak nitelendirmemiz mümkün. Bu depremde onlardan bir tanesiydi. Bu kadar büyük ve şiddetli bir depremin ardından bu büyüklükte artçı depremin olması normal ve beklenebilecek bir durum” ifadelerini kullandı.

“Bu bölgenin deprem karakteristiği bir yıl artçı depremlerin irili ufaklı devam etmesi yönünde”

Geçmiş dönemde aynı bölgede yaşanan deprem felaketiyle ilgili bilgi veren Arslan, artçıların bir yıl boyunca devam edebileceğini dile getirdi. Arslan, “Süreyle ilgili özellikle jeofizikçi arkadaşlarımız incelemeler yapıp ne kadar sürerle ilgili bir tahminde bulunabilirler. Ama ben inşaat mühendisi olarak istatistik kayıtlara bakıyorum, 1114 yılındaki olan şiddetli deprem orada 40 bin insanın öldüğünü söylüyor ve ardından herkes buraları terk etti çünkü bir yıl devam etti artçı depremler diyor. Demek ki bu bölgenin deprem karakteristiği bir yıl artçı depremlerin irili ufaklı devam etmesi yönünde. Bundan sonra devam edebilir mi? Evet devam edebilir. Artçı depremler yine olabilir. 6,7 hatta 6,8’e kadar artçı depremler meydana gelebilir” diye konuştu.

“(Deprem) Beklenti içerisinde olmak lazım”

Fay hattınız çok uzun olduğunu belirten Arslan, “Nerede olur bu depremler? Depremin kırılmış olan tüm segmentleri dikkate aldığımızda tüm uzunluğuna da bakarsak Antakya Samandağ’dan başlıyor, Adıyaman Çelikhan’a kadar devam eden bir hat bu. Artçı deprem dün Hatay’daydı yarın belki Kahramanmaraş’da olabilir veya Adıyaman bölgesinde olabilir. Elbistan’da tekrar olabilir. Dolayısıyla da beklenti içerisinde olmak lazım” açıklamasında bulundu.