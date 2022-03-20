Prof. Dr. Mutlu Özcan: "Yurt dışına gidin ama o ülkenin kölesi olmayın"

Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği (IADR) tarafından “2018 Yılının En Seçkin Bilim İnsanı” ödülüne ve İngiliz Kraliyet Üniversitesi tarafından “İngiliz Kraliyet Akademisi Diplomatı” unvanına layık görülen Zürih Üniversitesi Bio Materyaller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu Özcan, yurt dışına giden hekimlere, “Yurt dışına gidin ama o ülkenin kölesi olmayın” dedi.

Prof. Dr. Mutlu Özcan, Adana Diş Hekimleri Odası’nda gerçekleştirilen ‘Müthiş Bir Başarı Öyküsü’ konulu etkinlikte, "Yılın En Seçkin Bilim İnsanı ödülünü aldım. Bu ödüle layık görülmek benim için son derece gurur verici. Son dönemde hekimlerin kendi ülkelerini bırakıp yurt dışına gittiklerini çok duyuyoruz. Evet tüm hekimler yurt dışına gitmeli hem de birçok ülkeyi görmeli, mesleki farklılıkları tespit etmeli ama orada uzun yıllar kalmamalı ve bir ülkenin kölesi olmamalı. Türkiye’de daha koordine ve derinlikli bir çaba ile dünya çapında çok büyük sesler getirecek proje ve araştırma gibi çalışmalara imza atılabilir" dedi.

Başarıya ulaşmak için insanın hayat prensiplerinin olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özcan, “İster kadın olun ister erkek, kendi mesleğinize bütün gücünüzle katkıda bulunursanız başarı kendiliğinden gelir. Kişiyi kadın veya erkek olarak ayırmıyorum, kendini yetiştirmiş olması, yeterliliği, özgünlüğü olması lazım. Özellikle kadın kendini bir ortamda var etmelidir. Sorumluluk sahibi olan, çalışkan olan, dürüst olan her birey başarıyı kolay yakalar” diye konuştu.