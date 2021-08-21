Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli? Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Mustafa Kurt'un biyografisi

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesi ile boş kolan rektörlük koltuğu için yeni isim belli oldu. Prof. Dr. Mustafa Kurt, köklü eğitim kurumunun yeni rektörü olarak görev alacak. İşte, Marmara Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt'un biyografisi...

PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?

Lisans eğitimini 1981 -1985 yılları arasında, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek Lisansını yine Marmara Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi'nde 1985-1987 yılları arasında yaptı. Doktora eğitimini de Marmara Üniversitesi'nde 1987 -1993 yılları arasında tamamladı. Prof. Dr. Mustafa Kurt, 2018'den bu yana Marmara Üniversitesi'nde Rektör yardımcı ve 2019'dan beri de İletişim Fakültesi Dekan Vekili olarak görev almaktaydı.