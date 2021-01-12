Prof. Dr. Murat Tuncer 3. defa YÖK üyesi seçildi

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 3. defa seçildi. Prof. Dr. Murat Tuncer’in atamasına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.

Prof. Dr. Murat Tuncer YÖK üyeliğinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Yüksek Kurulu (TUK) üyeliğine de yeniden seçildi. Prof. Dr. Murat Tuncer’in atamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendi kontenjanından yapıldığı ve geçtiğimiz hafta tebliğ edildiği öğrenildi.