Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’dan iş insanlarına "diyalog" tavsiyesi

İzmir’in oda, borsa ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle bir araya gelen AK Parti Ankara Milletvekili ve Türk Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, iş insanlarına "diyalog" tavsiyesinde bulundu. Farklı görüşten herkesle temas etmenin önemine değinen Bostancı, İzmir’deki birlikteliğin buna güzel bir örnek olduğunu vurguladı.

"Türk Siyasetinde İş İnsanlarının Rolü ve Etkisi Toplantısı" İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleşti. İzmir’in sivil toplum örgütlerinde görev yapan 30 iş insanının bir araya geldiği toplantıda AK Parti Ankara Milletvekili ve Türk Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Bostancı, Türkiye’de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, kitle iletişim teorileri, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında yaptığı araştırmaları içeren bir konuşma yaptı.

Maddi kaynakların nasıl dağılacağı konusunda siyasetin çok önemli bir rolü olduğuna değinen Prof. Dr. Bostancı, “Bütün devletler toplumlarından vergiyi toplarlar, sonra da bu vergiyi dağıtırlar. Vergileri toplarken de, dağıtırken de siyasi ilişkiler tayin edici olur. Demokrasinin önemi ve kıymeti bu toplama ve dağıtma işinde ortaya çıkar. Ticaret tarihin hiçbir döneminde sadece ticaret olarak kalmamış. Hayatın farkı alanlarında çok önemli sonuçlar doğurmuş. İş insanları bu anlamda her zaman toplumun önemli bir dinamiğini oluşturmuştur. Bu anlamda sizlerin yapacağı çalışmalar pek çok dinamik açısından önem taşıyor. Orta Çağ’a baktığımızda, azizlerin büyük bir bölümünün gençlik döneminde kazancı çok olup, belirli bir yaştan sonra mal varlığını yoksullara bölüştüren kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Tüccarlar bu anlamda toplumun gidişatında her zaman önemli roller üstlenmiştir" diye konuştu.

"Farklı görüşten herkesle temas kurmak, taleplerini, görüşlerini aktarmak çok mühim"

İş insanlarının gündeme ilişkin görüş ve önerilerini de paylaştığı toplantıda, tüccarların her dönemde çok büyük önem taşıdığını tarihten örnekler ile anlatan Bostancı, “Siyasette de ticarette de en önemli nokta; diyalog. Farklı görüşten herkesle temas kurmak, taleplerini, görüşlerini aktarmak çok mühim. Eleştirilerimizi, önerilerimizi muhatabımıza aktarmaktan çekinmemeliyiz. Bir şeylere kendi kendimize kızmamızın, kendi aramızda konuşmamızın hiçbir faydası yok; ancak karşı tarafa aktarır diyalog kurabilirsek sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz” dedi.

Özgener: "Hocamızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk"

3 saate yakın süren toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimizde Naci Bostancı hocamızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tecrübelerinden öğreneceğimiz çok fazla şey var. Özellikle her kesimle temas kurmamız yönündeki tavsiyesi, bizim kendimize şiar edindiğimiz ’ortak akıl’ felsefesine ışık tutuyor. Kentimizde kurduğumuz birliktelikten ve bunun her platformda örnek gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Öte yandan toplantıya ayrıca; AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, çok sayıda oda, borsa ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri de katıldı.