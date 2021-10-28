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Prof. Dr. İbrahim Öztek’ten "29 Ekim" mesajı

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını dolayısıyla mesaj yayınladı.

Genel 28.10.2021, 20:16
Prof. Dr. İbrahim Öztek’ten "29 Ekim" mesajı

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını dolayısıyla mesaj yayınladı.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, yayınladığı mesajda, “Cumhuriyet, Atatürk’ün Türk milletine bahşettiği en büyük hazinedir” diyerek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvel denilen dünyanın en büyük küresel güçlerini dize getirdikten sonra 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan ederken, ‘Benim en büyük eserim cumhuriyettir. Cumhuriyet; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idaredir’ ifadesini kullanmıştır. Dün olduğu gibi bugün ve gelecek için de cumhuriyet Türk milletinin en büyük hazinesidir. Bu hazineye sahip çıkıldıkça, Türk milleti daima yücelecektir” dedi.

“Bu ülke; bugün de coğrafi konum, stratejik yapı, yerüstü ve yeraltı zenginlikleri ile egemen güçlerin hedefinde yer almaktadır” diyen Öztek, “Türkiye alt üst kimlikleri, çok kültürlülüğü, medeniyetler uyutmasını, etnisite ve azınlık oyunlarını bir kenara itip, gerçek kimliğine sahip çıkmalıdır. Bizim için bu cennet vatandan başka vatan yoktur. Bu cennet vatanı cehenneme çevireceklere de fırsat verilmeyecektir. Bu devletin ve memleketin nimetlerinden yararlanan her birey; ulusun birliğine, ay yıldızlı bayrağın şanına, demokrasi ve adaletin üstünlüğüne ve laiklik ilkelerine inanarak, fikri hür vicdanı hür irfanı hür yurttaşlar olarak, Ata’nın emaneti olan Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini sonsuza dek koruma ve kollama görev bilincini asla unutmamalıdır.

Stratejik işbirliğinin anlamını iyi bilirsek, stratejik ortaklarımızın bizi yok etme planları olduğunu unutmazsak, devletlerarası dostluk adı altındaki milli çıkarlarımızı kollamayı becerirsek, milli egemenlik, milli güvenlik ve stratejik milli istihbaratın değerlendirmeleri ile moralimizi yüksek tutarsak, o zaman coğrafyamızı veya sınırlarımızı birileri çizmeye kalkamayacaktır” dedi.

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