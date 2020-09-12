Prof. Dr. Esmer: "Mavi Vatanı savunmak vatani görev"

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Mavi Vatanı savunmanın vatani görev olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Soner Esmer, yaptığı açıklamada, Mavi Vatan’ın ülkemizin çıkarlarını savunan bir doktrindir ve 783 bin kilometrekarelik kara yüz ölçümüne ilave olarak belirlenen 462 bin kilometrekarelik deniz yetki alanımızı ifade ettiğini söyledi. Prof. Dr. Esmer, "Özellikle 2015 yılından sonra Mavi Vatan doktrini kapsamında belirlenen deniz yetki alanlarımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma amacıyla devlet uygulamaları ile hayati bir mücadele içine girilmiştir. Deniz yetki alanlarımız içinde yer alan başta petrol, doğal gaz, enerji, balıkçılık olmak üzere pek çok ekonomik hak ve menfaatler oldukça geniş kapsamlıdır. Bu hak ve menfaatler geleceğimizdir. Bugün Türkiye karşıtı ittifaklar sistemi, hiçbir tutarlılığı ve hukuku olmayan sözde haritalar üzerinden yürüttükleri diplomasiyi bize dayatarak haksız çıkarlar peşinde koşmaktadır. Mavi Vatanı bu dayatmalara karşı savunmak vatani görevimizdir. Doğu Akdeniz bugün Mavi Vatan mücadelesinde en kritik bölgelerden birisidir. Devletimizin Doğu Akdeniz’de uyguladığı diplomasi ve haklı mücadele takdire değerdir. İskenderun Körfezi gelecekte bu çabaların sayesinde Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan’dan elde edeceğimiz kazanımların katma değere döneceği yer olacaktır” şeklinde konuştu.