Son Dakika
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti
Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.
Genel 10.01.2021, 14:36
5
Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alp’in yarın Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan Ahmet Vefik Alp; 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu.
9°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü