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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca vefatının ikinci yılında Beyoğlu’nda anıldı

2019 yılında Van’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Tarih profesörü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Haluk Dursun hoca, vefatının ikinci yılında Beyoğlu’nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Genel 12.10.2021, 15:07
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca vefatının ikinci yılında Beyoğlu’nda anıldı

2019 yılında Van’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Tarih profesörü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Haluk Dursun hoca, vefatının ikinci yılında Beyoğlu’nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen anma etkinliğine, meydana gelen trafik kazasında Prof. Dr Ahmet Haluk Dursun hoca ile birlikte olan asistanı Avukat Ferhat Küçük konuşmacı olarak katıldı.

Tarih ilmine adanmış bir ömrün hikayesi gençlerle paylaşıldı

Anma programına katılan Ahmet Hoca’nın dostları ve talebeleri, tarih ilmine adanmış bir ömrün birikimini ve milletine hizmette sınırı olmayan bir iradeyi asistanı Avukat Ferhat Küçük’ten dinledi. Avukat Ferhat Küçük’ün Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hoca ile yaşadığı özel anılarını da gençlerle paylaştığı etkinlikte zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Avukat Ferhat Küçük, Türkiye’ye Osmanlı kültürünü yeniden tanıtan önemli bir akademisyen olan Ahmet Haluk Dursun hocanın gençlere, tarih ilmine adanmış bir ömrün birikimini, öğrenmeye ve öğretmeye karşı dinmeyen bir tutkuyu, ülkesine ve milletine hizmette sınırı olmayan bir iradeyi miras bıraktığını söyledi.

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