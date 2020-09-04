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Prenses’i alevlerin arasından kurtaran itfaiye vardiya çavuşu konuştu

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDEKİ ÜÇ KATLI BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER ARASINDAN BAYGIN HALDE BULUNAN PRENSES İSİMLİ KÖPEĞİ KURTARAN İTFAİYE VARDİYA ÇAVUŞU OZAN İKİZ, BİR CAN KURTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIKLARINI BELİRTEREK, “NEFES ALAN HER CANLI BİZİM İÇİN KUTSALDIR” DEDİ.

Genel 04.09.2020, 16:16
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Prenses’i alevlerin arasından kurtaran itfaiye vardiya çavuşu konuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki üç katlı bir apartmanda çıkan yangında alevler arasından baygın halde bulunan Prenses isimli köpeği kurtaran itfaiye vardiya çavuşu Ozan İkiz, bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Nefes alan her canlı bizim için kutsaldır” dedi.

Olay, Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerindeki üç katlı binanın zemin katında meydana geldi. Üç katlı binanın zemin katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin sardığı evde bir köpeğin olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada Prenses isimli köpek binanın üçüncü katındaki banyoda baygın halde bulundu. İtfaiye eri tarafından banyodan alınan köpek dışarıya çıkartılarak su verildikten sonra, salık ekipleri tarafından oksijen tüpü ile müdahale edildi. Bir süre sonra kendine gelen köpek ambulansla veterinere götürüldü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettikleri Prenses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Nefes alan her canlı bizim için kutsaldır”

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Daire Amirliği’nde vardiya çavuşu olarak görev yapan Ozan İkiz, alevlerin arasından bir can kurtardıkları için ekip olarak çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Saat 12.30 sıralarında gelen ihbar üzerine ekiplerimizle beraber yangın bölgesine hareket ettik. Olay yerine vardığımızda anında müdahalede bulunduk. Yangına müdahale ettiğimiz anda içeride bir köpeğin olduğu söylendi. İvedi bir şekilde bütün odaları arayarak köpeğe ulaşmaya çalıştık. Binanın üçüncü katında bulunan banyoda köpeği kendinden geçmiş bir şekilde buldum. Köpeği olduğu yerden alarak aşağıya indirdim. Sağlık ekiplerinin oksijen takviyesi ile Prenses isimli köpek kendine geldi. Sonrasında ise veteriner hekimliğine sevkini sağladık. Yangında vatandaşımızın malı zarar görmüştü ama bir can kurtardığımız için de çok mutluyuz. Biz her zaman için can kurtarmaya hazırız. Nefes alan her canlı bizim için kutsaldır” diye konuştu.

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