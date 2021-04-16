Prens Philip’in yarınki cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Prens Philip için yarın gerçekleştirilecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği Windsor Kalesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda askeri personel görevlendirildi. İngiliz halkı, Prens Philip için kale girişi ve parklara çiçekler bırakmaya devam ediyor.

Cenaze töreninin detayları

Yarın yerel saatle 12.30’da başlayacak tören, Covid-19 önlemleri gereğince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Yalnızca 30 konuğun katılacağı törende Kraliçe de davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacak ve törende tek başına oturacak. Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe’nin kız kardeşi Prenses Margaret’in çocukları ve Philip’in Alman akrabalarından üç kişi bulunacak. Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi’nin girişinden St. George Şapeli’nin batı merdivenlerine doğru taşınacak. Prens Philip’in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.

Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyecek

Tabutun St. George Şapeli’ne götürülmesinden sonra kraliyet ailesinin törene gelmesi sırasında Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry’nin yan yana yürümeyecekleri belirtilmişti. Prens Harry ve Prens Philip’in arasında Kuzenleri Peter Phillips’in olacağı açıklanmıştı.

Törende üniforma krizi

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları fakat Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin bu geleneği yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin Saray içinde tartışmalar olduğu öne sürüldü. Kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry’nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.

“Prens Andrew’un da üniforma giymesi hoş karşılanmıyor”

Prens Andrew’un da cinsel taciz suçlamaları ile tutulduğu cezaevinde intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle törende üniforma giymesinin hoş karşılanmadığı iddia edildi. Söz konusu skandallar nedeniyle kraliyet görevlerinden ayrılan fakat askeri unvanlarını koruduğu için üniforma giyme hakkına hala sahip olan Prens Andrew’un, babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istediği fakat bu durumun kraliyet ailesi içinde hoş karşılanmadığı da öne sürüldü.

Kraliçe devreye girdi

Haberlerde ayrıca, İngiltere Kraliçesi’nin, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin törende askeri üniforma giyip giyemeyeceği konusundaki sorunu çözmek için devreye girdiği de aktarıldı. Buckingham Sarayı’ndan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada gelmezken, haberlerde 94 yaşındaki Kraliçe’nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü. Kraliçe’nin kararı doğrultusunda kraliyet ailesinin erkek üyelerinin cenazeye takım elbise ile katılmaları bekleniyor.

Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry’nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan’da iki dönem görev yapan Prens’in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.