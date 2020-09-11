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Pozantı’daki orman yangınına tekrardan havadan müdahale başladı

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR DEVAM EDEN ORMAN YANGININA UÇAK VE HELİKOPTERLER HAVADAN MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADI.

Genel 11.09.2020, 08:44
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Pozantı’daki orman yangınına tekrardan havadan müdahale başladı

Adana’nın Pozantı ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınına uçak ve helikopterler havadan müdahale etmeye başladı.

Alına bilgiye göre, Çarşamba günü saat 11.25’te ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla beraber 1 uçak ve 6 helikopter yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Helikopterlerin dışında, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı ve iş makinaları da yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

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