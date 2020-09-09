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Pozantı’da orman yangını

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI.

Genel 09.09.2020, 12:22
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Pozantı’da orman yangını

Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopterle havadan destek veriliyor.

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