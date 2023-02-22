Portekiz’de Türkiye’deki depremzedeler için dayanışma etkinliği

Portekiz’in başkenti Lizbon’da yaşayan Türk gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplamak amacıyla dayanışma etkinliği düzenledi.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da Türk gönüllüler tarafından Türkiye’de yaşanan depremlerden etkilenenler için dayanışma etkinliği düzenlendi. Estrella Parkta kurulan stantlarda gönüllüler, evden hazırladıkları Türk yiyeceklerini satışa sunarak depremzedeler için nakdi yardım topladı. Etkinlik organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "2 Türk yakın arkadaşın depremzedelere nasıl yardımcı olabileceği düşüncesiyle giriştikleri bu organizasyon neredeyse birbirini hiç tanımayan 20 kadın 3 erkekten oluşan büyük bir ekibe dönüştü ve işbirliği içinde Türkiye’deki depremzede kardeşlerimize destek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Etkinlikten toplanacak gelirin tamamı yardıma muhtaç depremzedelere gönderilecek. Deprem sonucu oluşan bilançonun ağır olduğunun farkındayız. Bu yüzden elimizden gelen çabayı göstereceğiz" denildi.

Etkinlikte, 7 bin euronun üzerinde bağış toplandığı ve elde edilen tüm gelirin yardıma muhtaç depremzedeler için kullanılacağını açıklandı.

Portekiz hükümeti depremin ilk gününde Türkiye’ye acil yardım desteğinde bulunmuş ve 54 kişilik bir ekibi kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye göndermişti.