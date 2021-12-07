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Polonya’da yeni korona virüs önlemleri

Polonya’da günlük bazda 500’den fazla korona virüs kaynaklı can kayıplarının ardından önlemleri sıkılaştıran hükümet, 1 Mart tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna korona virüs aşı şartı getirdi.

Genel 07.12.2021, 17:21
Polonya’da yeni korona virüs önlemleri

Polonya’da günlük bazda 500’den fazla korona virüs kaynaklı can kayıplarının ardından önlemleri sıkılaştıran hükümet, 1 Mart tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna korona virüs aşı şartı getirdi.

Korona virüs kaynaklı günlük can kaybı sayısının 500’ü aştığı Polonya’da hükümet yeni kısıtlamalar getirdi. Korona virüsün dördüncü dalgası ile mücadele eden Polonya’da, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısıyla getirdikleri yeni önlemleri açıkladı. Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz hafta getirdikleri kısıtlamalar neticesinde durumun durağan hale geldiğini belirtirken, günlük yaklaşık 25 bin vakanın görüldüğü ülkede söz konusu sayısının azalmaması durumunda sağlık sistemi için büyük bir tehlike oluşacağını söyledi. Şu an için bir düşüş ihtimali görmediklerini korona virüsün beşinci dalgasında Omicron mutasyonunun etkili olmasını beklediklerini aktaran Adam Niedzielski, bu durumun kendilerini daha etkili önlemler almaya sevk ettiğini ifade etti. Niedzielski, bu kapsamda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi üniforma taşıyan görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna korona virüs aşı şartı getirdiklerini duyurdu.

Gece kulüpleri, diskolar kapatılıyor ve uzaktan eğitime geçiliyor

Sağlık Bakanı Niedzielski, yaklaşmakta olan Noel ve yılbaşı kutlamaları için de çeşitli önlemler aldıklarını açıkladı. Karara göre, halen yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul eden restoran, kafe, bar, otel, sinema, tiyatro salonları, spor tesisleri, ibadet yerleri 15 Aralık’tan itibaren kapasitelerinin yüzde 30’u kadar müşteri ve ziyaretçi kabul edebilecek. Söz konusu sınırlamaya aşılanmış kişilerin dahil olmayacağını aktaran Niedzielski, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 20 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu. Niedzielski, 15 Aralık’tan itibaren diskolar, gece kulüpleri ve dans merkezlerinin kapatılmasını kararlaştırdıklarını, ancak bir istisna olarak söz konusu yerlerin yalnızca yılbaşı gecesi açık olacağını ancak en fazla 100 kişi kabul edebileceklerini belirtti.

Kabul edilecek kişilerin tam aşılanmış olması şartı aranacak.

Son 24 Saatte 504 can kaybı

Polonya, 1 Aralık tarihinden itibaren Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve uçuşlarını askıya almıştı. AB ülkeleri dışından gelen yolculara ise test zorunluluğu ve 14 günlük karantina uygulaması getirmişti. Öte yandan, Polonya Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 19 bin 366 yeni vaka tespit edilirken, 504 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 3 milyon 184 bin 767 vakanın görüldüğü ülkede, 86 bin 205 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar aşıları tamamlanan kişi sayısı ise 20 milyon 562 bin 999 oldu.

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