Polonya’da halk aylar sonra yeniden açılan restoranların keyfini çıkardı

Korona virüs önlemlerinde gevşemenin devam ettiği Polonya’da kafe ve restoranlar mekanları yeniden açıldı. Vatandaşlar, güzel havanın da etkisiyle yalnızca bahçe gibi dış mekanlarda hizmet verilen restoran ve kafelerin keyfini çıkardı.

Polonya’da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Ekim ayından bu yana kapalı olan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. 7 aydır evlerinde oturan vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle gastronomi mekanlarına akın etti. Yalnızca, bahçe gibi dış mekanlarda müşteri kabulüne izin verilirken, Varşova halkı normalleşmenin tadını çıkardı. Yeniden açılmanın tadını çıkaranlardan öğretmen Jadwiga Kowalska arkadaşıyla dışarıda buluşabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek "Evlere kapanmak hepimizin psikolojisini etkiledi. Burada arkadaşımla içtiğim kahvenin tadı evde içtiğim kahveyle aynı değil" dedi.

Jadwiga Kowalska, kapanma nedeniyle korona virüsün bulaşmasının engellediğini ancak toplumun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti.

"Büyük bir özlemle bekliyorduk"

Katarzyna Bednarska ise "Çok mutluyum, nihayet evden çıkmak, ailen ve arkadaşlarınla güneşin tadını çıkarmak birlikte bir şeyler yemek büyük bir özlemle beklediğimiz andı" ifadelerini kullandı. Arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için kafeye giden Paulina Kozlowska ise normale dönmenin çok güzel olduğunu söylerken, korona virüs karşısında yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade etti. Varşova Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Agata Gadomska ise, derse girmek yerine arkadaşıyla kafede buluşmayı tercih ettiğini söyleyerek, "İnanılmaz derecede mutluyum önlemlerin gevşemesi dolayısıyla. Ama aynı zamanda korkuyorum, vaka sayısında yeniden artış olacak ve yeniden kapanmaya gidilecek diye. Bu yüzden evde kalıp üniversitenin online dersine katılmak yerine bir yerlerde oturup, lezzetli bir şeyler yiyip içmeyi tercih ettik" şeklinde konuştu.

70 bini aşkın kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte bin 109 yeni vakanın tespit edildiği Polonya’da 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Korona virüsün özellikle üçüncü dalgasının çok ağır geçtiği ülkede pandeminin başından bu yana 2 milyon 855 bin 190 vaka tespit edilirken, 71 bin 675 kişi de yaşamını yitirdi. Bugüne kadar 16 milyonu aşkın kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfusa sahip Polonya’da Mayıs ayı başından itibaren alışveriş merkezleri, müze, sanat galerileri, oteller, sinema ve tiyatrolar yeniden açıldı. 29 Mayıs’ta fitness kulüpleri, solaryum salonları ve havuzların yeniden hizmete girmesi beklenirken, kafe, bar ve restoranlar ise yüzde 50 kapasite şartıyla iç mekanlarda da müşteri kabul edebilecek. Yine aynı tarihte ilk ve orta dereceli okulların bütün sınıfları örgün öğretime dönecek.