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Polonya’da göstericiler Almanya sınır geçişlerinin açılmasını talep etti

POLONYALILAR, ALMANYA SINIRININ DİĞER TARAFINDA KALAN EVLERİNE VE İŞLERİNE DÖNMEK İÇİN PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEYEREK SINIR GEÇİŞLERİNİN AÇILMASINI TALEP ETTİ.

Polonya’da göstericiler Almanya sınır geçişlerinin açılmasını talep etti

POLONYALILAR, ALMANYA SINIRININ DİĞER TARAFINDA KALAN EVLERİNE VE İŞLERİNE DÖNMEK İÇİN PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEYEREK SINIR GEÇİŞLERİNİN AÇILMASINI TALEP ETTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:31
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Polonya’da göstericiler Almanya sınır geçişlerinin açılmasını talep etti

Polonyalılar, Almanya sınırının diğer tarafında kalan evlerine ve işlerine dönmek için protesto gösterisi düzenleyerek sınır geçişlerinin açılmasını talep etti.

Polonyalılar, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kapalı olan Polonya-Almanya sınır geçişlerinin açılması için dün akşam protesto gösterileri düzenledi. Ülkenin Almanya’ya sınırı olan Zgorzelec, Gubin, Slubice, Porajow, Rosowek kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce Polonyalı katıldı. Göstericiler, hükümetin korona virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler dahilinde 27 Mart itibarıyla sınırın kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Binlerce kişinin sınırın bir tarafında çalıştığını, diğer tarafında ikamet ettiğini ifade eden göstericiler, artık işlerine ya da evlerine dönmek istediklerini belirtti. "Eve gitmemize izin verin", "İşe gitmemize izin verin" yazılı pankartların taşındığı gösterilerde protestocular hükümetten sınır geçişlerini kolaylaştıracak bir çözüm bulmasını istedi. Protestoculara sınırın Almanya tarafında kalan aileleri de destek verdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin açıkladığı kararnameye göre, Polonya sınırları tüm yabancılara kapalı olurken, ülkeye giriş yapacak tüm Polonya vatandaşları ve oturumu olan yabancılar ise 14 gün süresince karantinaya alınıyor. Öte yandan, tüm uçuşların 25 Nisan’a kadar askıya alındığı Polonya’da korona virüsün pik yapma dönemine olunduğundan bu sürenin 9 Mayıs’a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu sabah itibarıyla ülkede 11 bini aşkın korona virüs vakası tespit edilirken, 499 kişi de hayatını kaybetti.

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