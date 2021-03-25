Polonya’da artan vakalar yeni kısıtlamalar getirdi

Polonya’da günlük vaka sayısında görülen endişe verici artış üzerine 27 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni kısıtlamalar getirildi. Başbakan Mateusz Morawiecki, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu açıklayarak, "Hastaları tedavi edemeyecek sınıra bir adım uzaktayız" dedi.

Polonya’da korona virüs etkisini arttırarak devam ediyor. Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 34 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini, 520 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam 2 milyon 154 bin 821 vaka tespit edilen 38 buçuk milyon nüfuslu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin 860’a ulaştı. Üçüncü dalganın nisan ayının ilk haftasında zirve yapması beklenirken, vaka sayılarında görülen artış hükümeti ek önlemler almaya itti. Başbakan Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Polonya’nın salgının başından bu yana geçen 13 aylık süre içerisinde en zor dönemde bulunduğunu vurguladı.

Polonya’da sağlık sistemi alarm veriyor

Morawiecki, "Sağlık sistemimizin kapasite sınırına yaklaşmaktayız, hastaları tedavi edemeyecek sınıra bir adım uzakta bulunmaktayız. Bunun gerçekleşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek, 27 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere ülke çapında yeni kısıtlamalara gidileceğini bildirdi. Buna göre yurt genelinde tüm mobilya ve inşaat-yapı malzemesi satan dükkanlar, kuaför, berber, güzellik salonları, tüm anaokulu ve kreşler kapatılırken, kilise ve marketlerdeki 15 metrekareye 1 kişi sınırlaması, 20 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde daha da sıkılaştırıldı. Söz konusu kısıtlamaların 9 Nisan’a kadar geçerli olacağını aktaran Başbakan Morawiecki, bu tarihten sonra salgının durumuna göre uzatmaya gidebileceklerinin de sinyalini verdi.

Geçtiğimiz cumartesi günü salgının başından bu yana 3. kez ulusal karantinanın devreye girdiği Polonya’da halihazırda alışveriş merkezleri, oteller, kayak merkezleri, saunalar, havuzlar, spor salonları, sinema, tiyatro, müze, galeri gibi tüm kurumlar kapalı bulunurken, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumları da yalnızca uzaktan eğitim veriyor. Eğlence mekanları, bar ve diskoların kapalı olduğu ülkede, kafeterya ve restoranlar da yalnızca paket servis yapabiliyor.