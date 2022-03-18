Polonya’nın Krakov şehrindeki Rakowicki mezarlığında bulunan Galiçya Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Galiçya Cephesi Şehitleri anıldı.

Polonya’da 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Galiçya Cephesi Şehitleri anıldı. Krakov şehrindeki Rakowicki mezarlığında bulunan Galiçya Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törene bölge halkının yanı sıra Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Rıdvan Akın, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Attila Kızılarslan, Türkiye’nin Krakov Fahri Konsolos Pawel Dowgier katıldı.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat anma töreninde yaptığı konuşmada, Türk milleti için savaşan ve şehit düşenler için bu törenin düzenlendiğini belirterek, başta Polonyalılar olmak üzere törene katılanlara Türk milleti adına teşekkür etti. Konuşmasında Türk askerinin tarih boyunca gösterdiği kahramanlıklardan bahseden Büyükelçi Fırat, Rakowicki mezarlığında yatan şehitlerin isimlerini saymasının ardından saygı duruşunda bulundu. Törende daha sonra Çanakkale ve Galiçya şehitleri için dua edilirken, törene katılanlar Galiçya Şehitleri Anıtı’na çiçek koydu. Tören, Büyükelçi Fırat’ın şeref defterini imzalamasının ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.