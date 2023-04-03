Polonya yaptırım listesine aldığı Rus enerji şirketini satışa çıkardı

Polonya hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından yaptırım listesine eklediği Rus enerji şirketi Novatek Green Enerji’yi satışa çıkardı.

Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı kısıtlamalar kapsamında merkezi Krakow’da bulunan Rus sermayeli Novatek Green Enerji şirketini yaptırım listesine eklemişti. Polonya basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl nisan ayında Polonya İdari İşler ve İçişleri Bakanlığı (MSWiA) kararıyla yaptırım uygulanacak kişi ve kurumlar listesine alınan Novatek Green Enerji şirketi açık ihale usulüyle satışa çıkarıldı. Polonya’nın bazı kentlerine doğalgaz tedariki sağlayan şirket için bugün itibarıyla teklifler alınmaya başlandı. Polonyalı yetkililer, şirketin tekrar Rus sermayesinin kontrolüne geçmemesi için çeşitli prosedürler geliştirdiklerini belirtirken, satışın en geç ekim ayına kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Novatek Green Enerji şirketi 13 Nisan 2022 tarihinde yaptırım listesine alınmış, geçtiğimiz Ekim ayında ise şirkete kayyum atanmıştı.