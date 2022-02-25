Polonya, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldı

Polonya’ya ait havayolu şirketi LOT, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya alırken, transit uçuşlar için ise alternatif rotalar geliştireceğini açıkladı.

Polonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi LOT, bugünden itibaren yapılacak Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Karar, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Bakanlar Kurulu’na Polonya hava sahasını Rusya’ya ait havayolu şirketlerinin uçuşlarına kapatmaları yönünde kararname hazırlama talimatının ardından geldi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Bakanlar Kurulu’nun çalışmalara başladığını ve Rus havayolu şirketlerine bağlı uçakların Polonya hava sahasını kullanmalarına ilişkin yasağın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

LOT Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, uçuşların askıya alınması kararının ardından Rusya’da kalan yolcularla irtibata geçileceğini ifade ederken transit uçuşlar için de alternatif rotalar oluşturacaklarını aktardı.

İngiltere de dün aldığı kararla hava sahasını Aeroflot dahil Rusya’ya ait havayolu şirketlerinin tüm uçuşlarına kapattığını açıklamıştı. İngiltere’nin kararının ardından Rusya Federal Havataşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya da İngiltere ile bağlı tüm uçakların Rusya Federasyonu hava sahasını kullanmasına yasak getirmişti.