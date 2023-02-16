Polonya İtfaiyesi Şefi Bartkowiak: "12 kişiyi kurtardık, 12 dünya kurtarmış olduk"

Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Kahramaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de arama çalışmalarına katılan ekibini gururla karşıladıklarını söyleyerek, "12 kişiyi kurtardık, 12 dünya kurtarmış olduk" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Polonya ekibi ülkesine döndü. Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekibi büyük bir gururla karşıladıklarını söyleyerek, "Arama kurtarma çalışmalarından dönen ekibimizi bugün büyük bir gururla karşıladım. Bir insanı kurtardığınızda sanki dünyayı kurtarmışsınız gibi derler. 12 kez dünyayı kurtardık" ifadelerini kullandı.