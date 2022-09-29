Polonya Büyükelçiliği’nden gıda israfına dikkat çeken sergi

Türkiye’de gıda israfına karşı yürütülen “Gıdanı Koru” kampanyasına destek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Polonya Büyükelçiliği’nin desteğiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği koordinasyonunda FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle gıda israfına dikkat çekmek amacıyla Polonya Büyükelçiliği binasında fotoğraf sergisi açıldı. Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler’e ait “Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş” adlı sergiye FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski ile Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan katıldı.

“Gıda güveliği özellikle Ukrayna’ya yönelik acımasız Rus işgalinin olduğu şu dönemde çok büyük önem arz ediyor”

Serginin açılışında konuşan Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski, Polonya Büyükelçiliği’nin tarihinde ilk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, “Gıda güvenliği özellikle Ukrayna’ya yönelik acımasız Rus işgalinin olduğu şu dönemde çok büyük önem arz ediyor. Türkiye çözüm bulmak için çok çaba sarf ediyor. Karadeniz’de bir tahıl koridoru açılmış durumda. Bu harika bir haber ama çözülmekten hala çok uzak. Hükümetlerimiz dünyaya gıda sağlamak amacıyla siyasi sorunların siyasi çözümleri üzerinde uğraşıyor. Ancak temel düzeyde her birimiz buna katkıda bulunabiliriz. Basitçe gıda israfını azaltabilir, hatta tamamen ortadan kaldırabiliriz” diye konuştu.

“Çöplerdeki toplam atık oranının yüzde 52’sini gıda oluşturmakta”

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan ise gıdanın tüketimindeki israfa dikkati çekerek, “Bugün Dünya Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü ve biz de bakanlığımızla beraber FOA ile gerçekten eşsiz bir iş birliğiyle ’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını iki yıldır başarı ile yürütmekteyiz. Türkiye maalesef 2020 yılı rakamlarına göre 18,1 milyon ton gıdasını çöpe attı ve çöplerdeki toplam atık oranının yüzde 52’sini gıda oluşturmakta. Dolayısıyla tüketicilerden üreticilere kadar gıda zincirinin tüm aktörleri gıda kaybı ve israfını azaltabilmek için yapabileceği en ufacık değişikliklerle bu rakamların düşmesini ve gıdamızın kıymetini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Gutu ise gerçekleştirilen projelerin Türkiye’de oldukça fazla ses getirdiğini açıklayarak, “Bizler FOA olarak bir dizi projeyi uygulamaktayız ve bunlardan bir tanesi ’Gıdanı Koru’ kampanyası. Türkiye’de bu kampanya oldukça ses getirdi, başarılı sonuçlar elde ettirdi bizlere. Diğer ülkelerde de gıda kaybının ve israfının azaltılmasına yönelik önemli programlar ve projeler yürütmekteyiz. ’Gıdanı Koru’ kampanyası ve geniş anlamda ’Gıdayı Koru’ faaliyetlerimiz sayesinde kalplerine ve alışkanlıklarına dokunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Sergi ekim ayı boyunca Polonya Büyükelçiliğini çevreleyen dış duvarlarda görülebilecek.