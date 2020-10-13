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Polonya Başbakanı Morawiecki kendisini karantinaya aldı

POLONYA BAŞBAKANI MORAWİECKİ KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Genel 13.10.2020, 16:31
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Polonya Başbakanı Morawiecki kendisini karantinaya aldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki geçtiğimiz Cuma günü temasta bulunduğu bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle geçtiğimiz Cuma günü temasta bulunduğu için kendisini karantinaya aldığını duyurdu. Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendiğim bir kişiyle geçtiğimiz Cuma günü temasım oldu. Buna bağlı olarak, sıhhi kuralların da gerektirdiği üzere kendimi karantinaya alıyorum. Çalışma arkadaşlarımla sürekli temas halindeyim, hükumet normal seyrinde çalışmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısı geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi video konferans şeklinde gerçekleşecek. Herkese sağlık diliyorum, kendimize ve yakınlarımıza dikkat edelim. Dezenfeksiyon, sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım" açıklamasında bulundu.

Korona virüs testi negatif çıktı

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise Başbakan’ın temasta bulunduğu kişinin politikacı olmadığını söyledi. Morawiecki’ye temasta bulunduğu kişinin testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra korona virüs testi yapıldığını ifade eden Sözcü, Başbakan’ın tedbir amaçlı olarak kendisini karantinaya aldığını belirtti. Müller, Morawiecki’ye önümüzdeki Perşembe günü tekrar test yapılacağını, testin negatif çıkması halinde Polonya Halk Sağlığı İdaresi Sanepid yetkililerinin vereceği görüş doğrultusunda karantinanın sonlandırılabileceğini aktardı.

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