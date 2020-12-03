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Polisten drone’lu trafik denetimi

Ardahan’da trafik kurallarına uymadığı “drone” ile tespit edilen 6 sürücüye 792 lira para cezası kesildi.

Genel 03.12.2020, 13:39
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Polisten drone’lu trafik denetimi

Ardahan’da trafik kurallarına uymadığı “drone” ile tespit edilen 6 sürücüye 792 lira para cezası kesildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaya geçidi ve trafik kurallarına uymayan yaya ve sürücülere yönelik denetim yaptı. Drone’nun da kullanıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 6 sürüye 792 lira para cezası yazıldı.

Kongre Caddesi üzerindeki yaya geçidinde gerçekleştirilen denetimde, yayalara ve sürücülere bilgi verildi.
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