Polislerin ‘Sarsılmaz’ eğitimi nefes kesti

Türk mühendislerince özgün olarak geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği ‘Sarsılmaz (SAR 223P)’, 81 ildeki polis teşkilatının eğitim envanterinde ve sahada kullanılmaya başlandı. Sarsılmaz ile eğitime çıkan polislerin ileri seviye atış eğitimleri ise nefesleri kesti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki polis teşkilatının envanterine katılan ve Türk mühendislerince özgün olarak geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği ‘Sarsılmaz SAR 223P, polis eğitimleri ve sahada kullanılmaya başlandı. Bir polisin ihtiyacını karşılayabilecek ürün yelpazesine sahip olan Sarsılmaz, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu’ndaki ileri seviye atış eğitimlerinde yerini aldı. Yılda üç kez verilen eğitimlere teşkilata bağlı aktif olan binlerce kadın ve erkek polis katılıyor.

Eğitimler nefes kesiyor

Sabahın erken saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinden gruplar halinde poligona gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından envantere katılan silahların tanıtımı, ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapılıyor. Son olarak ise aktif silah eğitiminde atış eğitimi veriliyor. Polisler, alanında profesyonel eğitmen polis memurları tarafından verilen eğitimlerde, kendi beylik ve MP5 makineli tabancaların yanı sıra bu yıl envantere dahil edilen Sarsılmaz SAR 223P ile atışlar gerçekleştiriyor. Nefes kesen eğitimlerde güvenlik ise ön planda tutuluyor.

Beylik tabancaları ve MP5 ile de eğitim alıyorlar

Eğitimlerin üç aşamada gerçekleştiği bilgisini paylaşan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli 16 yıllık polis memuru Mehmet Çiçek, personellere silahların kullanımı, teknik özellikleri hakkında bilgiler verildiğini, bir diğer aşamada söz konusu silahlarla pratik eğitimler yapıldığını ve son olarak da atış eğitiminin gerçekleştiğini aktardı. Çiçek, eğitimlerde bu yıl SAR 223P’nin de dahil olduğunu, bunun yanı sıra polislerin kendi beylik tabancaları ve MP5 makineli tabancayla eğitim aldığını söyledi.

"Hedeflerdeki başarıyı görünce bütün yorgunluğumuz gidiyor"

Eğitimlerde kalma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten eğitmen 12 yıllık Polis Memuru Şahin Doğru da, buradaki amacın var olan seviyeyi daha da yukarıya çıkarmak olduğundan bahsetti. Doğru, “Yoruluyoruz ama buradaki hedeflerdeki başarıyı gördükten sonra da bütün yorgunluğumuz gidiyor” dedi.

"Vatanımız ve bayrağımız için canımızı seve seve feda etmeye hazırız"

Eğitmenlerden Komiser Yardımcısı Nisa Aydın ise, eğitimlerde kadın ve erkek ayrımının yer almadığına dikkat çekerek, “Teşkilatımızda kadın, erkek her türlü zorlu görevi yerine getirmek için varız. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın, herkesin en üst seviyede eğitim alması için çaba sarf ediyoruz. Gerektiğinde vatanımız, bayrağımız için seve seve canımızı feda etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından gelecek eğitim taleplerini değerlendirebilecek donanım ve tecrübeye sahibiz"

Yurt dışındaki ülkelerin eğitim taleplerini değerlendirebilecek donanım ve tecrübeye sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Aydın, “İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Murat Ulucan’ın himayelerinde, ilimiz atış alanlarının fiziki şartlarının yeterli seviyeye gelmesi, ayrıca biz eğitici personelin gelişimi için gerekli şartları sağlaması neticesinde, gerek ülke içinden, gerek ülke dışından gelecek talepleri ya da ihtiyaç hasıl olması durumunda bu tür talepleri değerlendirebilecek donanım ve tecrübeye sahibiz” diye konuştu.