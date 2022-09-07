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Polislerden Sultangazi’de ilkokula ziyaret
Sultangazi’de polis ekipleri, Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı için başarı diledi.
Genel 07.09.2022, 19:48
Sultangazi’de polis ekipleri, Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı için başarı diledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Sen Dokunursun Dünya Değişir” projesi kapsamında; Sultangazi İlçesinde bulunan Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulunu ziyaret etti. Polisler, birinci sınıfta eğitim gören 55 öğrenciye ayakkabı hediye ederek, öğrencilerle vakit geçirdi. Polisler öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini ileterek okuldan ayrıldı.
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