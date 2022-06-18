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Polislerden şehit kızına “karne sürprizi”

Polis ekipleri Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in kızının karne heyecanına ortak oldu. Küçük kızın karne heyecanına ortak olan ekipler, şehit Taşdemir’in kızı ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Genel 18.06.2022, 12:17
Polislerden şehit kızına “karne sürprizi”

Polis ekipleri Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in kızının karne heyecanına ortak oldu. Küçük kızın karne heyecanına ortak olan ekipler, şehit Taşdemir’in kızı ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri “Bizim Çocuklarımız Projesi” çerçevesinde şehit kızına sürpriz yaptı. Ekipler, dün Bağcılar İnönü Mahallesindeki bir okulda öğrenim gören Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in kızına ziyarette bulundu. Küçük kızın karne heyecanına ortak olan ekipler, şehit Taşdemir’in kızı ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret ve karne töreni sonrasında Taşdemir’in kızı resmi ekip aracı ile evine bırakıldı.

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