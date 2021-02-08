Polislerden can dostlarına yardım eli

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı. Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların besleyemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen emniyet personeli ilçe genelinde bulunan park ve bahçeleri tek tek gezerek kedi ve köpeklere mama ve su verip onları elleriyle besledi. Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı.