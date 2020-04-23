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Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi

KARABÜK’TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE EVİNDEN ÇIKAMAYAN KIZ ÇOCUĞUNUN HEM 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI HEM DE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi

KARABÜK’TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE EVİNDEN ÇIKAMAYAN KIZ ÇOCUĞUNUN HEM 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI HEM DE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:41
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Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan kız çocuğunun hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kent genelinde 7-12 yaş grubunda olan 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz yaptı. Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan Buğlem isimli kız çocuğu giydiği polis kıyafetlerinin ardından kapıda gördüğü polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polisleri ellerinde pasta ile gören Buğlem, bir süre sonra alkışlar eşliğinde mumları üfledi. Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’un selamlarını da ileten ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayarak hediye takdiminde bulundu.

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