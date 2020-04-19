Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Polisler Taksim Meydanı’nda güvercinleri besledi

TAKSİM MEYDANI’NDAKİ GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

Polisler Taksim Meydanı’nda güvercinleri besledi

TAKSİM MEYDANI’NDAKİ GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

19 Nisan 2020 Pazar 17:06
7 Okunma
Polisler Taksim Meydanı’nda güvercinleri besledi

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile Taksim Meydanı güvercinlere yuva oldu. Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.

Korona virüs (Covid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla İstanbul’un büyük ölçüde boş olduğu görüldü. Kentin en kalabalık mekanlarından olan Taksim Meydanı ise güvercinlere kaldı. Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi. Öte yandan, Taksim Camii’nden vatandaşlara “evde kalın” çağrılarının da yapıldığı da görüldü.

Son Güncelleme: 19.04.2020 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
Üretim durmasın diye veterinerler iş başında
Üretim durmasın diye veterinerler iş başında
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim