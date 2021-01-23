Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları dolduran güvercinleri polis ekipleri yemlerken, yem için uçuşan güvercinler adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları güvercinler doldururken polis ekipleri tarafından yemlendi. 15 Temmuz Milli İdare Meydanında toplanan yüzlerce güvercine meydanda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri yem verdi. Yem yemek için adeta birbirleriyle yarışan güvercinler zaman zaman güzellikleriyle görsel bir şölene imza attı. Polis ekipleri gün boyu belirli aralıklarla hayvanların aç kalmaması için yemlemesini sürdürüyor.