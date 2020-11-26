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Polisin sigara konusunda uyardığı genç: “Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geleyim’

Tekirdağ’ın Süleymanapaşa ilçesinde korona virüs denetimlerinde polisin ‘Burada sigara içmek yasak’ diye uyardığı genç, ‘Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geri geleyim’ diye cevap verdi.

Genel 26.11.2020, 15:20
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Polisin sigara konusunda uyardığı genç: “Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geleyim’
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Tekirdağ’ın Süleymanapaşa ilçesinde korona virüs denetimlerinde polisin ‘Burada sigara içmek yasak’ diye uyardığı genç, ‘Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geri geleyim’ diye cevap verdi.

Ülke genelinde korona virüs vaka sayılarının hızla artışına karşın sıkı denetimler yapılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan Perşembe Pazarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler sosyal mesafe, maske, sigara içmek konusunda pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlara çeşitli uyarıda bulundu.

Denetimler sırasında polis ekiplerince sigara konusunda uyarılan bir gence, burada sigara içmek yasak denilerek, arka taraflarda yasak olmayan yerde sigara içilebileceği söylendi. Polisin uyarılarına karşılık genç, "Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geri geleyim” diye cevap verdi.
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