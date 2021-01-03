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İzmir’de doktorun kafasını taşla yardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Polisin şefkatli elleri
Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polisler, ’sokak hayvanlarını’ elleriyle besledi.
Genel 03.01.2021, 17:09
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Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polisler, ’sokak hayvanlarını’ elleriyle besledi.Bursa’da kısıtlamalar kapsamında kontrol noktalarında görevlerini yapan polislerin sokak köpeklerini şefkatli elleriyle sevmeleri ve onları doyurmaları gözlerden kaçmadı. Ekipler, yanlarında bulunan mamaları, köpeklere ikram etti. Polis ekipleri, kısıtlamanın yaşandığı günlerde, mama bulmakta zorluk çeken köpekleri beslemeleri vatandaşları duygulandırdı.
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