Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı, serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu
Kocaeli’de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.
Genel 31.05.2022, 09:52
Kocaeli’de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.
Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce 06 CHP 50 plakalı otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu. Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı. Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü. Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.