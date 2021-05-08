Polis ve vatandaşlar arasında gerginlik

Erzurum’da cami önünde yaşanan kalabalığı evlerine göndermek isteyen polis ekipleri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Erzurum’da Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi’nde bulunan Çırçır Camii önünde yaşanan yoğunluk üzerine polis devriye görevi yapan polis vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Cami bahçesinde oturan bazı vatandaşlar polise tepki göstererek bahçeden uzaklaşmak istemediler. Polis ile vatandaşlar arasındaki tansiyon yükselince bölgeye takviye ekip istendi. Bu sırada bazı vatandaşlar cami içerine girmeye çalıştı. Polis herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak vatandaşların oluşturduğu kalabalığı dağıtabilmek için uzun süre uğraş verdi. Vatandaşların anlamsız ısrarı tepki çekti.