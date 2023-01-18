Polis hayallerini gerçekleştirdi, küçük çocuk devriyeye liderlik etti

İngiltere’de Durham polisi babası vefat eden 5 yaşındaki Harry Farrell’in hayalini gerçekleştirerek, küçük çocuğun elektrikli motosikleti ile polis devriyesine liderlik etmesine izin verdi.

İngiltere’de geçtiğimiz sene babası vefat eden 5 yaşındaki Harry Farrell’in hayali polis tarafından gerçekleştirildi. Durham kentinde polis, Farrel’i ziyaret ederek, Noel’de küçük çocuğa hediye edilen elektrikli motosiklet ile polis devriyesine liderlik etmesine izin verdi. Durham polisi tarafından paylaşılan görüntülerde, polis kıyafeti giyen Farrel’in 4 motosikletli polisle birlikte yolda ilerlediği görüldü.