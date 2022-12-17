Polis adayları nefes kesen parkurda zamana karşı yarışıyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına hazırlanan polis adayları, 50 saniyelik zorlu parkurda başarılı olmak için ter döküyor.

Polis Akademisi Başkanlığı 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile 13 bin polis alımı ilanının ardından adaylar, fiziki yeterlilik parkurunu en kısa sürede tamamlamak için ter dökmeye başladı. Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından açılan ücretsiz kursa katılan polis adayları, uzman eğitmenler eşliğinde günde 1,5 saat antrenman yapıyor. Zamana karşı yarışan adaylar, yüksek atlama, takla atma, ağırlıkla koşu, çeviklik ve reaksiyon hızı ile ilgili eğitime tabi tutuluyor. 50 saniyelik nefes kesen zorlu parkurda erkeklerde 48 saniye ve altı süre puanı sayılırken, kadınlarda 50 saniye ve altı süre puanı sayılacak.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis adaylarının parkurda başarılı olması için ücretsiz kurs başlattıklarını söyledi.

10 kadın 36 adayın eğitim aldığını ifade eden Türkyılmaz, "İlçemizde ikamet eden 36 gencimizin POMEM eğitimi için ilk derslerindeyiz. 10 hanımefendi, 26’da erkek öğrencimiz var. Ücretsiz bir şekilde Polis Meslek Yüksek Okulu eğitimlerine destek vermek amacıyla bugün antrenmanda beraberiz. Sevgili gençlerin böyle bir eskiliğin olduğunun farkına vardık. Bizde belediye olarak olarak böyle bir eğitimi başlattık. Buradan emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum. Sevgili gençlere teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir katılım. İlçemizde ikamet eden gencin burada buluşması da önemli. 22 Aralık’ta sınavları var. İnşallah sınavlarda da bizde çalışan gençlerin yüzde 100 başarılı olması dileğiyle dualarımızı eksik etmiyoruz. Eğitimlerinde de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Polis adayı Fatih Kaan Şimşek ise "Burada normal polislik sınavlarında olan parkurlar hazırlanmış. Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. Burada bir ön hazırlık parkur hazırlığı yapıyoruz. Sınavda önümüze çıkacağı için" dedi.

(HA-MK-