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Polinas hizmet kalitesini TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescilledi

POLİNAS, TSE COVİD-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI

Genel 30.09.2020, 11:45
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Polinas hizmet kalitesini TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescilledi

Polinas, aldığı önlemler ve uyguladığı hijyen standartlarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren, gıda muhafaza ve mutfak çözümleri sektöründe Sera markasıyla öne çıkan Polinas, Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz olarak tamamlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir tedarik süreçlerinde yüksek kalite ve hijyen standartları uygulandı

60’dan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Polinas’ın CEO’su Faik Önaldı şunları söyledi: “Kuruluşundan bu yana iş güvenliği, ürün güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleriyle ilgili gerek yurt içi gerekse uluslararası belgelendirmelerde ilklerden olan Polinas, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak Covid-19 ile ilgili tüm tedbirleri almıştır. Kuruluşundan bugüne sürdürülebilir tedarik süreçleri ile müşterilerine yüksek kalite ve hijyen standartlarında kesintisiz hizmet vermeye devam eden Polinas, gerekli denetimlerden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim belgesini almaya hak kazanmıştır”

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