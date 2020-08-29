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Polatlı’da kavurucu sıcakta yaz soğan sökümü

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ SOĞAN İÇİN ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE YAZ SOĞAN SÖKÜMÜ BAŞLADI. GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA TARLAYA GİREN MEVSİMLİK İŞÇİLER KAVURUCU SICAĞIN ALTINDA SÖKÜMÜNÜ YAPTIKLARI SOĞANLARIN ÇUVALLARA DOLDURARAK SATIŞA HAZIR HALE GETİRİYOR. MEVSİMLİK İŞÇİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ESRA PINAR, OKULUNU ÇOK ÖZLEDİĞİNİ BELİRTEREK VATANDAŞLARA TEDBİRLERE UYUN ÇAĞRISI YAPTI.

Genel 29.08.2020, 09:52
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Polatlı’da kavurucu sıcakta yaz soğan sökümü

Sofraların vazgeçilmez lezzeti soğan için Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaz soğan sökümü başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik işçiler kavurucu sıcağın altında sökümünü yaptıkları soğanların çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Mevsimlik işçi üniversite öğrencisi Esra Pınar, okulunu çok özlediğini belirterek vatandaşlara tedbirlere uyun çağrısı yaptı.

Türkiye’nin soğan tüketiminin önemli bir kısmının karşılandığı Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaz soğanı hasadı başladı. Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçiler, soğan sökümü için gün doğmadan tarlanın yolunu tutuyor. Korona virüs sürecinde en çok tercih edilen gıdalardan olan soğan, bir çok yemeğin olmazsa olmazı. Tarladan aracılar tarafından 60-70 kuruştan satın alınan soğanlar, market raflarında fiyatını katlıyor. Sakarya Nehri’nin ve Porsuk Çayı’nın kuruması çiftçileri endişelendirirken olgunlaşma döneminde suya ihtiyaç duyan soğan için üreticiler bekledikleri verimi elde edemediklerini ifade etti. Mevsimlik işçilerin kavurucu sıcak altındaki çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Tarımı bilinçli yapmak için eğitimini aldı

Ailesiyle birlikte çocukluğundan bu yana soğan yetiştirdiğini ifade eden 28 yaşındaki Aksu Solmaz, daha bilinçli bir üretici olmak için Ziraat Mühendisliği eğitimi aldığını belirtti. Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı’nın kurumasıyla zor günler geçirdiklerini kaydeden genç çiftçi, aldığı eğitim sonrası yeni metodlar geliştirdiğini belirterek zaman zaman komşu çiftçilerinin de bilgisine müracaat ettiğini söyledi. Genç çiftçi işini severek yaptığını anlatırken gençlere tarımla uğraşmaları tavsiyesinde de bulundu.

Mevsimlik işçi üniversite öğrencisinden tedbirlere uyun çağrısı

Adana’dan soğan sökümü için Polatlı’ya geldiğini belirten Muş’ta Türk Dili ve Edebiyat eğitimi alan Esra Pınar," Okulunu çok özlediğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Eğitimine devam etmek istediğini aksi takdirde mevsim işçisi olarak çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Pınar, " 5 yıldır bu işi yapıyorum.Güneş beni çok zorluyor. günlük 120-130 çuval hazırlıyorum. Havalar soğuyor biz buradan gitmeden o zaman da üşüyoruz" dedi.

"Ailemize destek olmak için çalışıyoruz"

Seval Aktan isimli mevsimlik işçi ise," Ailemize destek olmak için çalışıyoruz. Soğan için 2 ay Adana 4 ay Ankara’da çalışıyoruz. İnsanlar çok pratiklerdi, başlarda biz yapamıyorduk. Eve geldiğimizde yarın gitmeyelim diyorduk. Bir buçuk ayımız kaldı burada. Sabah ezanında geliyoruz. Akşam. 19. 30’da bitiyor. Torba başı 7 lira kazanıyoruz. Bir günde 150 torba yapıyoruz. Günlüğümüz ailecek bin lira üzeri oluyor. Üniversite okuyorum. Edebiyat öğretmenliği okuyorum"

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