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Poğaçanın içinden çıkan şoke etti

Bilecik’te bir işyerinden poğaça alan vatandaş, içinde çıkan vidayı görünce adeta şok oldu.

Genel 15.04.2021, 12:19
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Poğaçanın içinden çıkan şoke etti

Bilecik’te bir işyerinden poğaça alan vatandaş, içinde çıkan vidayı görünce adeta şok oldu.

Alınan bilgilere göre; C.H. isimli vatandaş, sabah poğaça, börek satılan yerden patatesli bir poğaça alarak işyerine gitti. İşyerinde poğaçasını yemeğe kalkan vatandaş içinde bir şey gördü. İçinde siyah bir vida gören vatandaş adeta şok oldu. Durumu hemen sağlık ve zabıta ekiplerine bildiren vatandaş, gıda ile uğraşan işyerinin daha dikkatli olmasını istedi.
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