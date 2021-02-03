Plânlı şehirleşmenin adresi Osmangazi

Osmangazi Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meclis toplantısında Başkan Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçen ocak ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koronavirüs salgını ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Dündar, pandemi koşullarına rağmen şehre değer katan yatırımları da hayata geçirdiklerini söyledi. İnşaat çalışmaları büyük bir hızla devam eden Osmangazi Meydanı’nın 24 metre derinlikten sonra artık yol seviyesine geldiğini kaydeden Dündar, mega projenin Bursa’nın çehresini değiştireceğini vurguladı.

Osmangazi Belediyesi olarak kaçak yapılaşmayla ciddi bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Dündar, “Belediye olarak plânlı şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte ruhsatsız binaların uydu üzerinden takibini yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgesi iptal edilen us lüne uygun olmayan binalar, belediyemiz tarafından yıkılıyor. Belediyelerin asıl maksadı plânlı şehir imar etmektir. Plânsız olan her işin karşısındayız. 2009 yılından bu yana Hamitler-Güneştepe bölgesinde 30 bin daireye oturma izni verdik ve o bölgede 150 bin kişilik planlı bir şehir kurduk. Demirtaş’ın nüfusu 18 binden 80 binlere çıktı. Panayır bölgesi gelişiyor. Osmangazi, plânlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor” dedi.