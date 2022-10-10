Platform Turizm’den açıklama

Platform Turizm tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan 34 DMM 776 plakalı şirketimize ait olan araç ve bu aracı kullanan şoförler şartname ve sözleşmemiz gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim, denetim ve kontrolündedir. Kiralık olarak hizmet verdiğimiz araçların ve şoförlerin vardiya saatlerinin planlanması, tüm sevk ve idaresi ile GPS verilerinin takibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yapılmaktadır. Konu yargıya intikal etmiş olup, tarafımızca da süreç yakından takip edilmektedir. Şirketimizin yasal hak ve menfaatleri doğrultusunda bizler de yasal mercilere gecikmeksizin gerekli başvurularımızı yapıp, süreç hakkında değerli kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız."