Platesle stres atıyorlar
NİLÜFER BELEDİYESİ BİZİ EV ENGELLİLER SOSYAL YAŞAM DESTEK MERKEZİ’NDE PLATES EĞİTİMLERİ BAŞLADI.
Nilüfer Belediyesi Bizi Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde plates eğitimleri başladı.
Nilüfer Belediyesi, engellilere yönelik çok yönlü eğitim çalışmalarının yürütüldüğü Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde, sadece engellilere değil onların ailelerine yönelik çalışmalar da tertip ediyor. Pandemi döneminde engellilere yönelik çeşitli alanlarda beceri kazandırmaya yönelik online atölye çalışmaları da yapan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde, engellilerin ailelerine yönelik plates eğitimleri başlatıldı.
Pandemi tedbirleri sebebiyle aylardır evde kapalı kalan engelli ailelerine destek vermek maksadıyla başlatılan plates eğitimleri 4’er kişilik gruplar halinde yapılıyor.
Aynı zamanda fizyoterapist olan plates hocası Ezgi Küçük’ün verdiği eğitimlere toplam 27 kişi katılıyor. Merkezden faydalanan engellilerin aileleri için de hizmet vermekten duyduğu memnuiyeti dile getiren Küçük, “Aileler pandemi tedbirleri sebebiyle aylarca kapalı alanlarda yeterince bunaldı ve hareketsiz kadılar. Açık havada sosyal mesafe kuralları gözeterek verdiğimiz eğitimlerin maksadı onları ruhen ve bedenen zinde tutmak” dedi.
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