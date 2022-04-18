banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı
İşte zabıta gibi zabıta! Helal olsun...
İşte zabıta gibi zabıta! Helal olsun...
Son binayı Bakan Murat Kurum yıktı
Son binayı Bakan Murat Kurum yıktı

“PKK’nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zarp ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu, Azerbaycan’da da memnuniyetle karşılandı.

Genel 18.04.2022, 15:53
“PKK’nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zarp ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu, Azerbaycan’da da memnuniyetle karşılandı.

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine başlattığı operasyonda haklı olduğunu ve bunun da uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin 51. maddesi uyarınca operasyon başlattığını belirten Rzayev, “51. madde, her devletin kendi toprak bütünlüğünü savunmak için herhangi bir zamanda askeri güç kullanabileceğini ve her devletin meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu açıkça belirtmektedir. Örneğin, 11 Eylül’den sonra El Kaide ve Taliban’ı ABD’ye saldırmakla suçlayan Washington, BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine dayanarak 7 Ekim 2001’de Afganistan’da bir savaş başlattı. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı ‘Pençe Kilit Operasyonu’ uluslararası hukuka aykırı değildir” dedi.

Azerbaycan’ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye’nin başlattığı operasyonun Azerbaycan’da da yakından izlendiğini ifade eden Rzayev, “Türkiye Azerbaycan’ın yanında olduğu gibi, Azerbaycan’da Türkiye’nin yanındadır. Bakü Ankara’nın konumunu destekliyor. Türkiye, uluslararası hukuka göre, kendi ulusal savunması için PKK ile mücadele ediyor. Bu haklı bir operasyondur. PKK sadece Türkiye’nin sorunu değildir.

Mesele şu ki, Ermenistan 27 yıllık işgal döneminde Türkiye’de ve Irak’ta yenilgiye uğrayan PKK terör örgütü üyelerini işgal ettiği Karabağ’a yerleştirdi. 44 günlük savaş sırasında Ermenistan PKK’dan destek almış, Irak’ın kuzeyinden yüzlerce terörist savaşmak için Karabağ’a gelmişti. Savaş sırasında öldürülen Ermeni askerlerin arasında PKK terör örgütü üyelerinin de cesetlerinin bulunması tesadüf değildir. Bu anlamda PKK’nın yenilmesi Türkiye kadar Azerbaycan’ı da yakından ilgilendiriyor. PKK’nın yok edilmesi iki ülkenin ortak hedefidir. Ankara, bu askeri operasyonla Türkiye’de veya Türkiye’ye potansiyel tehdit oluşturan ülkelerde terörün yeniden düzenlenmesine izin vermeyeceği mesajını verdi. Bu aynı zamanda bu terör örgütlerini finanse eden güçlere de ciddi bir mesajdır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu